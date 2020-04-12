|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США вводят режим ЧС по всей стране
12.4.2020 12:28
Фото: ont.by
Впервые за всю историю американского государства Вашингтон выделит федеральные средства сразу всем штатам.
По причине продолжающейся пандемии коронавируса федеральные власти страны приняли решение одобрить декларацию о ЧС по всей стране, включая столичный округ Колумбия, передает телевизионный канал CNN.
Декларация о введении режима ЧС позволит руководству штатов получать средства федерального правительства, чтобы вести борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Последним штатом, на территории которого было решено ввести такой режим, является Вайоминг, уточняет канал.
Действие такого режима также распространяется на ряд заморских территорий Соединенных Штатов, включая Американские Виргинские Острова, Гуам, Пуэрто-Рико и Содружество Северных Марианских островов.
Согласно последним данным, которые приводит анализирующий информацию официальных источников разного уровня Университет Джонса Хопкинса, на территории США выявлено более 520 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 20,2 тыс. инфицированных уже скончались.
Ранее глава США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому будут вводиться визовые санкции в отношении государств, власти которых не вывозят собственных граждан из его страны.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|