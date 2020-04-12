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Вооруженных мужчин задержали в главном аэропорту Нидерландов
12.4.2020 01:31
Фото: tvc.ru
Полиция Амстердама обезвредила двоих вооруженных мужчин в аэропорту Схипхол, передает Reuters.
Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств инцидента.
В официальном сообщении, которое 11 апреля было распространено полицией Нидерландов, указано, что в аэропорту Схипхол были задержаны двое вооруженных мужчин.
Какие-либо другие детали операции пока не приводятся. Нет сведений и о личности задержанных, известно лишь о начале расследования по факту ЧП.
Ранее в столице Бельгии полицейские разогнали участников беспорядков в коммуне Андерлехт. Молодежь вышла на улицы, отреагировав на гибель молодого человека - он получил смертельные травмы в ДТП, когда его преследовали полицейские.
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