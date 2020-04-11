Новости шоу-бизнеса

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В США число зараженных коронавирусом превысило 500 тыс. человек
11.4.2020 22:18
Фото: rollingstone.com
На территории Соединенных Штатов за минувшие сутки скончались около 2,2 тыс. человек, у которых ранее диагностировали COVID-19.
В общей сложности с начала вспышки от заболевания умерли уже 18,8 тыс. американских жителей.
В Соединенных Штатах сейчас наблюдается ежедневный рост числа летальных исходов. Кроме того, пока не замедляются темпы распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, в стране заражены уже 503,2 тыс. человек.
В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано свыше 172 тыс. случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали около 7,8 тыс. жителей региона. На территории соседнего штата Нью-Джерси на сегодняшний день насчитывается 54,6 тыс. зараженных, в Калифорнии - свыше 21 тыс.
Признаны выздоровевшими в США порядка 27,3 тыс. заразившихся COVID-19.
Ранее были названы государства, лучше прочих подготовленные к пандемии.
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