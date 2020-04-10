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В больницах Москвы скончались еще восемь пациентов с COVID-19
00:23
Фото: vk.com
Общее количество жертв COVID-19 в России превысило 100 - в столичных больницах за сутки умерло еще восемь пациентов, у которых диагностировали коронавирус нового типа.
Обновленную статистику обнародовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием в Москве, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, за минувший день скончались пациенты возраста от 39 до 84 лет. По словам врачей, все они имели различные сопутствующие недуги. В частности, 39-летний пациент страдал от острой респираторной недостаточности, к которым присоединились полнокровие внутренних органов и отек головного мозга.
У троих из умерших ранее диагностировали сахарный диабет, а другие страдали от атеросклероза, гипертонии, пиелонефрита и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
По состоянию на утро 10 апреля в Москве было официально подтверждено 7822 случая заражения COVID-19. В целом по РФ анализ на коронавирус оказался положительным у почти 12 тыс. человек. За последние сутки в стране было выявлено 1 786 новых случаев инфицирования. Около 800 пациентов признаны излечившимися и уже покинули больницы.
Согласно последним официальным данным, жертвами коронавируса в России стали 102 человека. Помимо летальных исходов в Москве, в частности, вторая пациентка скончалась на Ставрополье.
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