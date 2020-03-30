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В Литве более 50 врачей заразились коронавирусом


30.3.2020 15:25
В Литве более 50 врачей заразились коронавирусомФото: vk.com

В Литве COVID-19 выявлен уже у 51 врача, передают местные СМИ.

Информации о состоянии заболевших медиков пока нет. Известно лишь, что некоторых заразившихся из разных городов переводят на лечение в Вильнюс.

В медицинских учреждениях столицы Литовской Республики сейчас оказывают помощь семнадцати врачам, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Случаи заражения среди специалистов были зафиксированы в Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Укмярге.

По официальным данным, на сегодняшний день в Литве было подтверждено 484 случаев заболевания коронавирусом. Семь пациентов скончалось.

Ранее стало известно о госпитализации Пласидо Доминго, у которого ранее диагностировали COVID-19, в одну из больниц мексиканского города Акапулько.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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