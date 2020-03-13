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Болсонару прокомментировал слухи о том, что он заразился коронавирусом
13.3.2020 21:13
Фото: smi2.net
Жаир Болсонару
Как заявил бразильский лидер Жаир Болсонару, сведения о том, что у него якобы обнаружили коронавирус, не соответствуют действительности.
Ранее в прессе распространилась информация о якобы положительном тесте главы государства, не так давно вернувшегося из США.
В своем твиттере Жаир Болсонару заявил о том, что уже известны результаты исследования, которое проводил военный госпиталь Минобороны Бразилии. Тест на COVID-19 президента Бразилии был отрицательным. Комментируя слухи, распространившиеся в СМИ, 64-летний Жаир Болсонару призвал сограждан не верить фейковым новостям в прессе.
Накануне, 12 марта, был выявлен коронавирус у одного из представителей администрации главы государства. Сотрудник, отвечающий за коммуникации, вместе с бразильским лидером не так давно посещал Соединенные Штаты, где Жаир Болсонару встречался с американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.
Ранее в Пекине высказали предположения о том, что коронавирус в китайский город Ухань могли завезти американские военные.
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