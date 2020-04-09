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В Москве нарушителей карантина будут штрафовать за езду на автомобиле
9.4.2020 21:27
Фото: mockva.ru
Жителей российской столицы, которые нарушают карантин по коронавирусу и передвигаются на личном автотранспорте, с завтрашнего дня, 10 апреля, начинают штрафовать.
Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
По словам столичного градоначальника, несмотря на ограничения, на улицах Москвы можно увидеть автомобили "тех, кто должен на карантине сидеть". Всех, кто передвигается по городу, не соблюдая ограничительные меры, теперь будут жестко наказывать, подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр Москвы пояснил, что изменения распространяются лишь на тех, кто сейчас должен самоизолироваться в обязательном порядке: зараженных COVID-19, которые лечатся дома, их близких родственников и контактировавших с заболевшими, а также лиц, недавно возвратившихся из-за других стран. Как заявил Собянин, фиксируется "любой их выход из подъезда".
Москва сейчас лидирует по количеству выявленных случаев заражения COVID-19. По последним официальным данным, в российской столице зафиксировано 857 человек с заболеванием. Следом идет Московская область, где подтверждено 199 диагноза. В общей сложности в РФ по состоянию на 9 апреля выявили 10 131 случай коронавируса, умерло 76 пациентов.
В мире коронавирусом заражены (официально подтвержденные случаи инфицирования) свыше полутора миллионов человек. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превышает 88 тыс. Признаны выздоровевшими около 330 тыс.
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