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Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в обычную палату
9.4.2020 22:04
Фото: vk.com
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого ранее подтвердилось заражение коронавирусом, из отделения интенсивной терапии перевели в обычную палату.
Состояние политика стабилизировалось, передает телевизионный канал Sky News.
Со ссылкой на заявление Даунинг-стрит отмечается, что премьер-министр сейчас сохраняет очень хорошее настроение. В канцелярии Бориса Джонсона пояснили, что некоторое время ему еще придется провести под пристальным вниманием специалистов.
О том, что Борис Джонсон заразился COVID-19, стало известно в последних числах марта. Сначала премьер лечился в домашних условиях. Коронавирусом за это время успела переболеть и его беременная невеста.
Несколько дней назад из-за температуры, которая оставалась высокой, врачи рекомендовали главе правительства пройти дополнительное обследование в условиях стационара. Вскоре после этого премьера перевели в палату интенсивной терапии.
Ранее в больницу с COVID-19 попал старший сын президента Сербии.
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