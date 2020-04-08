Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России подтверждено 1459 новых случаев заражения коронавирусом

11:39

Фото: vk.com



За последние сутки на территории России было подтверждено 1459 новых случаев коронавируса, которые зафиксированы в пятидесяти регионах.



Как сообщает сегодня столичный оперативный штаб по профилактике заболевания, наибольшее количество зарегистрировано в Москве.



Лидером по количеству выявленных случаев заражения коронавируса остается Москва — в российской столице зафиксировано 857 человек с заболеванием. Следом идет Московская область, где подтверждено 199 диагноза.



В Петербурге зарегистрировали 44 случая заражения, 40 — в Брянской области. На территории Коми анализ оказался положительным у 31 человека.



Согласно данным штаба, за день в РФ скончались тринадцать пациентов, у которых выявили это заболевание.



В общей сложности в РФ выявили 10 131 случай коронавируса, умерло 76 пациентов.



На сегодняшний день в мире коронавирусом заражены (официально подтвержденные случаи инфицирования) свыше полутора миллионов человек. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превышает 88 тыс. Признаны выздоровевшими около 330 тыс.



Автор: Злата Богатова

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