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В России подтверждено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
11:39
Фото: vk.com
За последние сутки на территории России было подтверждено 1459 новых случаев коронавируса, которые зафиксированы в пятидесяти регионах.
Как сообщает сегодня столичный оперативный штаб по профилактике заболевания, наибольшее количество зарегистрировано в Москве.
Лидером по количеству выявленных случаев заражения коронавируса остается Москва — в российской столице зафиксировано 857 человек с заболеванием. Следом идет Московская область, где подтверждено 199 диагноза.
В Петербурге зарегистрировали 44 случая заражения, 40 — в Брянской области. На территории Коми анализ оказался положительным у 31 человека.
Согласно данным штаба, за день в РФ скончались тринадцать пациентов, у которых выявили это заболевание.
В общей сложности в РФ выявили 10 131 случай коронавируса, умерло 76 пациентов.
На сегодняшний день в мире коронавирусом заражены (официально подтвержденные случаи инфицирования) свыше полутора миллионов человек. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превышает 88 тыс. Признаны выздоровевшими около 330 тыс.
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