ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России подтверждено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
В России подтверждено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
В Минэнерго назвали условие для участия в сделке ОПЕК+
В Минэнерго назвали условие для участия в сделке ОПЕК+
Российские школы могут досрочно завершить учебный год
Российские школы могут досрочно завершить учебный год
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в обычную палатуЗаболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в обычную палату
В Пятигорске освобождены заложники, которых удерживал психически нездоровый мужчинаВ Пятигорске освобождены заложники, которых удерживал психически нездоровый мужчина
В России подтверждено 1459 новых случаев заражения коронавирусомВ России подтверждено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
В США нашли тело пропавшего правнука Роберта КеннедиВ США нашли тело пропавшего правнука Роберта Кеннеди
Жителям Великобритании советуют не выпускать кошек из дома из-за коронавирусаЖителям Великобритании советуют не выпускать кошек из дома из-за коронавируса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле
Цветы жизни. 42. Вспомнить всеЦветы жизни. 42. Вспомнить все

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Пятигорске освобождены заложники, которых удерживал психически нездоровый мужчина


9.4.2020 20:42
В Пятигорске освобождены заложники, которых удерживал психически нездоровый мужчинаФото: irk.today

Полиция Пятигорска задержала мужчину, который ранее взял в заложники женщину и двух детей.

По данным местных властей, злоумышленник страдает от расстройства психики и состоит на соответствующем учете.

В Пятигорске сотрудники правоохранительных органов освободили трех заложников, которых удерживал мужчина с расстройством психики. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах города, злоумышленник задержан.

Сведения также подтвердил глава Пятигорска Андрей Скрипник. По его словам, к настоящему времени инцидент на улице Ессентукская удалось благополучно разрешить. Пострадавших нет, с детьми, остававшимися в квартире, все в порядке.

Скрипник добавил, что сработавшие профессионально сотрудники силовых органов обезвредили мужчину, забаррикадировавшегося в квартире. Отмечается, что нападавший при этом выражал неадекватные требования. В настоящий момент он задержан. Установлено, что мужчина в прошлом состоял на учете в связи с расстройством психики.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 258

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В США пропала внучка Роберта Кеннеди и ее 8-летний сынВ США пропала внучка Роберта Кеннеди и ее 8-летний сын
До трех человек возросло число погибших при взрыве бытового газа в Орехово-ЗуевеДо трех человек возросло число погибших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуеве
В Москве скончались семь пациентов с COVID-19В Москве скончались семь пациентов с COVID-19
Названы богатейшие люди планетыНазваны богатейшие люди планеты
Во Франции уроженец Судана напал с ножом на прохожих, погибли два человекаВо Франции уроженец Судана напал с ножом на прохожих, погибли два человека

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru