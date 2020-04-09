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В Пятигорске освобождены заложники, которых удерживал психически нездоровый мужчина
9.4.2020 20:42
Фото: irk.today
Полиция Пятигорска задержала мужчину, который ранее взял в заложники женщину и двух детей.
По данным местных властей, злоумышленник страдает от расстройства психики и состоит на соответствующем учете.
В Пятигорске сотрудники правоохранительных органов освободили трех заложников, которых удерживал мужчина с расстройством психики. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах города, злоумышленник задержан.
Сведения также подтвердил глава Пятигорска Андрей Скрипник. По его словам, к настоящему времени инцидент на улице Ессентукская удалось благополучно разрешить. Пострадавших нет, с детьми, остававшимися в квартире, все в порядке.
Скрипник добавил, что сработавшие профессионально сотрудники силовых органов обезвредили мужчину, забаррикадировавшегося в квартире. Отмечается, что нападавший при этом выражал неадекватные требования. В настоящий момент он задержан. Установлено, что мужчина в прошлом состоял на учете в связи с расстройством психики.
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