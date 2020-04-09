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Художнику разрешили самоизолироваться в Пушкинской галерее Железноводска
9.4.2020 17:06
Фото: horonkoigor.ru
Мэр Железноводска Евгений Моисеев отреагировал на просьбу художника Сергея Пронина, который хотел остаться на самоизоляцию в Пушкинской галерее, закрытой из-за пандемии для посетителей. Как сообщает пресс-служба местной администрации, Пронин намеревается работать и одновременно присматривать за порядком в музее.
На протяжении последних нескольких месяцев молодой художник регулярно приходил в Пушкинскую галерею. Посещая музей, он вдохновлялся и создавал собственные картины. Когда местные власти были вынуждены закрыть культурные учреждения в рамках борьбы с распространением коронавируса, Сергей Пронин обратился к чиновникам с просьбой разрешить ему самоизолироваться в музее.
По словам художника, в галерее есть все необходимое для творчества. Пронин пояснил, что мечтает "написать портрет танцующей Айседоры Дункан на сцене Пушкинской галереи".
Пушкинская галерея в Железноводске имеет статус памятника федерального значения. Здание, которое считается визитной карточкой города, открыли в 1901 году. Галерея создана из железных конструкций и разноцветного витражного стекла.
Ранее сообщалось о том, что 67-летний тайский король выкупил все номера четырехзвездочного немецкого отеля Grand Hotel Sonnenbichl в ФРГ. Вместе с Махой Вачиралонгкорном Рамой Х в фешенебельной гостинице самоизолировались не менее двадцати его наложниц. Действия монарха вызвали волну осуждения среди его подданных.
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