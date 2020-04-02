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Король Таиланда самоизолировался в Германии с десятками наложниц
2.4.2020 10:03
Фото: vk.com
67-летний тайский король выкупил все номера четырехзвездочного немецкого отеля Grand Hotel Sonnenbichl в ФРГ.
По данным СМИ, вместе с Махой Вачиралонгкорном Рамой Х самоизолировались не менее двадцати его наложниц.
В связи с продолжающейся пандемией коронавируса король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х предпочел самоизолироваться в Германии. Вместе с двадцатью наложницами он поселился в роскошном отеле за границей, пишет Daily Mirror.
Отмечается, что власти ФРГ предоставили официальное разрешение Раме Х на въезд и отдых в стране, хотя в Германии ранее был объявлен режим всеобщей изоляции. Прибыли ли с тайским королем его законные жены, пока остается неизвестным.
Сразу после того, как в СМИ появились сообщения о самоизоляции монарха, среди тайцев поднялась волна возмущения. Множество жителей ополчились на своего правителя. Появившийся в Twitter хештег "Зачем нам нужен король?" использован в более чем миллионе публикаций, хотя законы Таиланда предусматривают жесткое наказание за оскорбление монархии - вплоть до лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Официальная церемония коронации 66-летнего Махи Вачиралонгкорна, занявшего в 2016 году престол после кончины отца Пхумипона Адульядета (Рамы IX), состоялась в мае прошлого года.
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