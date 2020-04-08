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В Москве скончались семь пациентов с COVID-19
8.4.2020 22:11
Фото: vk.com
В больницах Москвы за последний день умерли семь человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Информация поступила из оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Как стало известно, возраст умерших пациентов составлял от 49 до 90 лет. Все они имели сопутствующие заболевания.
Среди недугов, от которых в прошлом страдали заразившиеся коронавирусом люди, были гипертоническая болезнь, кардиосклероз, атрофия поджелудочной железы, пиелонефрит и сахарный диабет. Кроме того, у троих пациентов ранее был диагностирован хронический бронхит.
Ранее в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекцией, сообщили о 1175 случаях заражения, которые были выявлены в разных регионах России за истекшие сутки. В общей сложности в стране COVID-19 подтвержден у 8672 человек.
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