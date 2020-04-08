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В России за сутки выявлено 1175 заразившихся коронавирусом
8.4.2020 12:01
Фото: defense.gov
За истекшие в России общее количество выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 1175.
Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекцией, в общей сложности в стране заражены 8672 человек из восьмидесяти одного региона.
В сообщении штаба указано, что новые случаи за прошедший день зарегистрированы в 56 регионах. Наибольшее количество - 660 случаев - выявлено в Москве, еще 95 - в Подмосковье. В Петербурге и Ленинградской области было зафиксировано 34 и 32 заразившихся соответственно, более двадцати - на Кубани, в Марий Эл, Мурманской и Нижегородской областях.
За день в стране было зарегистрировано пять летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Два человека скончались в Подмосковье, по одному - в Иркутской области, Северной Осетии и Хабаровском крае. На текущий момент в России умерли шестьдесят три человека, у которых выявили COVID-19.
Как передает Роспотребнадзор, в РФ уже провели свыше 910 тыс. лабораторных исследований на заражение коронавирусом. Около 180 тысяч человек остаются под наблюдением специалистов.
Накануне количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,4 млн человек, из них скончались более 80 тыс. Свыше 300 тыс. пациентов признаны выздоровевшими. Одним из очагов распространения заболевания сейчас стали Соединенные Штаты, где за последние сутки скончались 1,7 тыс. пациентов с коронавирусом.
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