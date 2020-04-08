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Российские школы могут досрочно завершить учебный год
8.4.2020 18:59
Фото: smi2.net
Минпросвещения РФ разрешило досрочно закончить учебный год для учащихся с первый по восьмой классы, передает ТАСС.
Предполагается, что учебные программы в таком случае будут частично перенесены на следующий год.
Министерство просвещения РФ разрешило регионам в случае необходимости завершить учебный год досрочно для учеников с первый по восьмой классы включительно. В пресс-службе ведомства пояснили, что в этом случае учебные программы частично перенесутся на следующий год.
Регионам предоставили возможность менять календарный график или завершать учебный год раньше запланированного по результатам завершенных четвертей или триместров, учитывая результаты всероссийских проверочных работ (ВПР), которые проведены дистанционно в установленные школой сроки.
Ранее в Министерстве просвещения РФ сообщили, что в этом году ЕГЭ не будет отменяться из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Предполагается, что в этом году первый экзамен состоится 8 июня. Учащимся девятых классов основной госэкзамен (ОГЭ) предстоит сдавать 9 июня.
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