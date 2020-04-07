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В США за сутки скончались 1736 пациентов с коронавирусом
07:32
Фото: livejournal.com
За минувшие сутки на территории Соединенных Штатов умерли 1736 пациентов, у которых ранее подтвердилось заражение коронавирусом, передает CNN.
Ранее самым большим числом летальных исходов считалось 1,4 тыс. - столько смертей в стране было зарегистрировано 3 апреля.
Как передает телекомпания CNN, за последние сутки на территории Соединенных Штатов скончались более 1,7 тыс. человек, у которых ранее выявили новый коронавирус. Данные приводятся со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса, учитывающего статистику федеральных и местных властей.
В США на данный момент диагноз подтвержден у почти 400 тыс. человек, зафиксировано 12,7 тыс. летальных исходов. Излечились более 21,7 тыс. зараженных.
Вспышка заболевания, которое вызывает нового типа коронавирус, в конце 2019 года началась в Центральном Китае. Позже оно начало стремительно распространяться по всему миру, после чего Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии.
По состоянию на 7 апреля в мире количество зараженных коронавирусом составляло более 1,4 млн человек, из них скончались более 80 тыс. Свыше 300 тыс. пациентов признаны выздоровевшими.
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