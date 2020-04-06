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В Японии собираются объявить режим ЧС для Токио и Осаки
6.4.2020 07:23
Фото: thetrumpet.com
Синдзо Абэ
В некоторых городах Японии в ближайшее время премьер-министр страны Синдзо Абэ может ввести локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Как передает агентство Kyodo, решение связано с резким увеличением выявленных случаев заражения коронавирусом.
В связи с продолжающейся эпидемией коронавируса в Токио и Осаке могут объявить режим ЧС. В этих городах специалисты зафиксировали обвальный рост количества инфицированных новым коронавирусом.
Как пояснил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, рассказывая о планах по борьбе с распространением в стране COVID-19, режим ЧС могут объявить 10 апреля. В соответствии с действующим законодательством, даже при введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) не будет устанавливаться тотальный карантин.
Речь идет о том, что не допускается закрытие городов и транспортных линий, а также приостановка работы частных компаний, отмечает газета Yomiuri.
Согласно данным университета Хопкинса, на текущий момент в стране в общей сложности было подтверждено 3139 случаев заражения, скончались 77 человек пациентов, признаны вылечившимися 514.
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