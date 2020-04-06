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На западе Украины от коронавируса умер священник
6.4.2020 10:32
Фото: vk.com
В понедельник, 6 апреля, в Тернопольской области Украины умер 57-летний священнослужитель Олег Винницкий из города Залещики.
Пациент был первым в регионе, у которого лабораторно выявили заражение новым коронавирусом.
О случившемся сообщает штаб по борьбе с коронавирусом Тернопольского горсовета. Как стало известно, пациенту оказывали помощь в Тернопольской больнице скорой помощи.
Несмотря на все усилия медиков, состояние священнослужителя в последние дни становилось все хуже. Врачи приняли решение о подключении пациента к аппарату ИВЛ, однако спасти его специалистам не удалось.
За период с начала эпидемии COVID-19 в Тернопольской области от коронавируса скончались три человека.
Как заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, до того, как попасть в больницу, Олег Винницкий проводил религиозные обряды и бывал на похоронах, а также активно общался с верующими. В результате он мог контактировать примерно с 500 людьми.
В конце марта в Закарпатье 19 человек заразились COVID-19 во время церковной службы.
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