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В Закарпатье 19 человек заразились COVID-19 во время церковной службы
29.3.2020 18:52
Фото: vk.com
Во время службы в одном из храмов в Закарпатской области на Украине коронавирусной инфекцией заразились девятнадцать человек.
О случившемся в своем Facebook рассказал замглавы местной администрации Алексей Гетманенко.
Как стало известно, ЧП случилось в городе Мукачево. Среди десятков жителей Закарпатья, пришедших на службу в местный храм, оказалась женщина, у которой позже выявили коронавирус.
В ходе проверки, к которой сразу же приступили эпидемиологи, установили контактную группу численностью более пятидесяти человек. По словам Гетманенко, у девятнадцати из них впоследствии было официально подтверждено заражение COVID-19.
Представитель обладминистрации пояснил, что биоматериалы сейчас направлены на повторное исследование, которое в Киеве проводит лаборатория Минздрава страны.
Все, кто заразился коронавирусом, сейчас должны соблюдать режим самоизоляции. Состояние их здоровья контролируют семейные врачи. В случае ухудшения пациентов доставят в больницу.
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