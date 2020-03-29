Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Закарпатье 19 человек заразились COVID-19 во время церковной службы

29.3.2020 18:52

Фото: vk.com



Во время службы в одном из храмов в Закарпатской области на Украине коронавирусной инфекцией заразились девятнадцать человек.



О случившемся в своем Facebook рассказал замглавы местной администрации Алексей Гетманенко.



Как стало известно, ЧП случилось в городе Мукачево. Среди десятков жителей Закарпатья, пришедших на службу в местный храм, оказалась женщина, у которой позже выявили коронавирус.



В ходе проверки, к которой сразу же приступили эпидемиологи, установили контактную группу численностью более пятидесяти человек. По словам Гетманенко, у девятнадцати из них впоследствии было официально подтверждено заражение COVID-19.



Представитель обладминистрации пояснил, что биоматериалы сейчас направлены на повторное исследование, которое в Киеве проводит лаборатория Минздрава страны.



Все, кто заразился коронавирусом, сейчас должны соблюдать режим самоизоляции. Состояние их здоровья контролируют семейные врачи. В случае ухудшения пациентов доставят в больницу.



Автор: Злата Богатова

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