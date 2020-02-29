Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Борис Джонсон объявил о помолвке: его подруга беременна

29.2.2020 23:08

Фото: yenicag.ru



Британский премьер Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс обручились, пишут зарубежные СМИ.



Предполагается, что малыш, которого ожидает пара, появится на свет в начале лета.



Подруга британского премьер-министра Кэрри Саймондс поделилась радостной вестью в соцсети. На своей закрытой странице в Instagram невеста Бориса Джонсона призналась, что "не стала публиковать подобные вещи здесь". Однако хочется, чтобы ее друзья узнали о беременности именно от нее самой. Публикацию Саймондс сопроводила совместным фото с Джонсоном, пишет The Independent.



55-летний Борис Джонсон будет первым за 250 лет премьером, вступающим в брак в должности премьера. При этом его 31-летняя подруга является первой в истории королевства невестой, проживающей на Даунинг-стрит, 10. Ранее в официальной резиденции были лишь супружеские пары, уже узаконившие свои отношения.



Для Джонсона брак будет уже третьим. В период 1987-1993 годов его супругой была Аллегра Мостин-Оуэн. Потом он взял в жены Марину Уилер, дочь известного журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера. Вместе с ней британский премьер воспитал двух сыновей и двух дочерей. Осенью 2018 года пара объявила о расставании.



Пока продолжался бракоразводный процесс, в прессе начали появляться слухи о новом романе Джонсона. Саймондс в 2012 году работала в штабе на выборах мэра Лондона. Позже отношения пары стали настолько бурными, что соседям иногда даже приходилось вызывать полицейских.



Автор: Злата Богатова

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