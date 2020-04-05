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Под Тюменью мужчина открыл стрельбу по людям


00:42
Под Тюменью мужчина открыл стрельбу по людямФото: livejournal.com

По предварительным данным, ранения получили несколько человек. Как сообщают региональные СМИ, среди пострадавших есть ребенок.

ЧП случилось в деревне Маслова под Тобольском.

Житель Тюменской области расстрелял односельчан из ружья, сообщает издание 72.RU. Полиция, работающая на месте ЧП, устанавливает обстоятельства случившегося.

Сведения об инциденте подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Согласно официальным данным, ранения получили три человека. Экстренная госпитализация потребовалась лишь одному из пострадавших, еще двое будут восстанавливать здоровье в амбулаторном режиме.

Информации о причинах произошедшего из официальных источников пока не поступало.

Ранее стало известно о ЧП, случившемся в поселке Елатьма под Рязанью, где погибли пять человек. Стрельбу по соседям открыл психически нездоровый мужчина 1988 г.р. Нападавший был задержан вскоре после инцидента.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 214

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