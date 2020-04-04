Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Рязанской области расстрелял соседей: погибли пять человек

02:54

Фото: twimg.com



В результате ЧП, случившегося в поселке Елатьма под Рязанью, погибли пять человек.



По предварительным данным, стрельбу по соседям открыл психически нездоровый мужчина 1988 г.р.



Как стало известно, местный житель, услышав шум в квартире соседей, взял ружье и отправился к ним. Расстреляв всех, кто попался ему на пути, он также открыл огонь по другим соседям. Они в тот момент случайно оказались перед мужчиной - люди просто зашли с улицы в подъезд.



В общей сложности жертвами инцидента стали пять человек, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что у мужчины в прошлом было диагностировано расстройство психики, он находился на соответствующем учете.



Известно также, что стрелявший пытался скрыться. Прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции задержали его рядом с домом, где погибли люди. Ружья при подозреваемом в тот момент уже не было, но мужчина подтвердил причастность к случившемуся.



Автор: Злата Богатова

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