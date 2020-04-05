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Жителям Черновицкой области запретили покидать дома


5.4.2020 15:07
Жителям Черновицкой области запретили покидать домаФото: livejournal.com

Администрация Черновицкой области Украины, где сейчас сложилась наиболее сложная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, на двое суток запретила местным жителям покидать дома. Как информирует пресс-служба региональных властей, запрет вступил в силу в 13:00 субботы, 4 апреля, и продлится до 06:00 понедельника, 6 апреля.

В течение этого периода на территории Черновицкой области будет действовать режим максимального ограничения любого перемещения людей. К населению обратились с просьбой заранее запастись продовольствием в расчете на два дня изоляции.

На сегодняшний день Черновицкая область, где еще в начале марта выявили первого на Украине пациента с коронавирусом, занимает первое место в стране по распространению этого заболевания. По данным регионального Минздрава, в области коронавирусом заражены свыше двухсот человек, пять из них скончались.

Автор: Злата Богатова

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