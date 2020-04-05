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В мире COVID-19 заражены более 1,2 млн человек
5.4.2020 14:24
Фото: livejournal.com
Количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире составляет более 1,2 млн человек.
Данные по состоянию на воскресенье, 5 апреля, опубликованы на справочном портале Worldometers.
Как стало известно, на сегодняшний день COVID-19 унес жизни 64 754 пациентов. Признаны излечившимися 246 803 человека.
На первом месте по количеству зараженных находятся Соединенные Штаты, где подтверждено 311 тыс. случаев. В Испании и Италии зарегистрировано соответственно — 126 и 125 тыс. инфицированных, на территории Германии — 96 тыс.
В первую десятку также вошли Великобритания, Индия, Иран, Китай, Франция и Швейцария.
Россия сейчас занимает 15-е место. Накануне в оперативном штабе сообщили, что в стране в общей сложности было выявлено 4731 случаев заражения.
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