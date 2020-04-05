Новости шоу-бизнеса

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В США коронавирус подтвержден у более 300 тыс. человек
5.4.2020 03:45
Фото: ont.by
В Соединенных Штатах количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 300 тыс., скончались свыше 8 тыс. заболевших, информирует американский университет Джонса Хопкинса, продолжающий отслеживать статистику пандемии в стране и мире.
Согласно последним официальным данным, на территории США было выявлено 300 915 случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 8 162 летальных исхода. Признаны выздоровевшими за период с начала вспышки 14 459 человек.
Эпицентром распространения COVID-19 в Соединенных Штатах сейчас является штат Нью-Йорк, где было зарегистрировано около 114 тыс. заболевших. Жертвами коронавируса уже стали порядка 3,5 тыс. местных жителей, в том числе, примерно две тысячи - в городе Нью-Йорке.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что предстоящие две недели могут оказаться самыми тяжелыми - ожидается много смертей среди пациентов с COVID-19. При этом глава США вновь подчеркнул, что "лечение" не должно быть более разрушительным, чем сама болезнь. Поэтому он как и прежде рассчитывает на скорое возобновление деятельности американских компаний, когда страна переживет эту эпидемию.
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