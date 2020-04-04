ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Ставрополье предотвратили теракт
На Ставрополье предотвратили теракт
Власти разрешили чартерный рейс Москва-Ереван
Власти разрешили чартерный рейс Москва-Ереван
В Орехово-Зуево при взрыве газа погиб один человек, четверо пострадали
В Орехово-Зуево при взрыве газа погиб один человек, четверо пострадали
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На Кубани карантин продлен до 12 апреляНа Кубани карантин продлен до 12 апреля
Житель Рязанской области расстрелял соседей: погибли пять человекЖитель Рязанской области расстрелял соседей: погибли пять человек
В Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом направляют военных медиковВ Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом направляют военных медиков
До трех человек возросло число погибших при взрыве бытового газа в Орехово-ЗуевеДо трех человек возросло число погибших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуеве
Шарапова опубликовала свой номер телефона, призвав болельщиков к общениюШарапова опубликовала свой номер телефона, призвав болельщиков к общению

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле
Цветы жизни. 42. Вспомнить всеЦветы жизни. 42. Вспомнить все

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Кубани карантин продлен до 12 апреля


14:02
На Кубани карантин продлен до 12 апреляФото: kurgan-med.ru

Власти Краснодарского края приняли решение продлить карантинные ограничения вплоть до 12 апреля, передает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал региона губернатор Вениамин Кондратьев.

Обращаясь к жителям Кубани, глава краевой администрации Вениамин Кондратьев сообщил о том, что карантинные мероприятия продлеваются на предстоящую неделю - вплоть до 12 апреля. При этом он призвал земляков и гостей Краснодарского края запастись терпением.

По словам Кондратьева, сейчас необходимо набраться выносливости и терпения еще на семь суток. Потому что пока не существует никакого другого способа быть полностью уверенными в стабилизации эпидобстановки. Глава региона подчеркнул, что решение о продлении карантинных ограничений принималось после тщательного анализа мер по предотвращению распространения  COVID-19 на Кубани. Пока же прогноз такой: на следующей неделе число инфицированных может увеличиться.

В общей сложности на Кубани успели провести более 14,7 тестов. Согласно последним официальным данным, которые озвучил краевой штаб по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день заболевание диагностировано у 39 человек. Состояние Пяти пациентов врачи оценивают как тяжелое. Девять заболевших уже признаны излечившимися и смогли покинуть больницу.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала российские регионы, где было выявлено наибольшее количество пациентов с коронавирусом - Москва, Бурятия и Республика Коми.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 240

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Два генерала МВД арестованы по делу о злоупотреблении полномочиямиДва генерала МВД арестованы по делу о злоупотреблении полномочиями
Спецслужбы США пожаловались на недоступность сведений о COVID-19 в РоссииСпецслужбы США пожаловались на недоступность сведений о COVID-19 в России
В Москве скончался 39-летний мужчина, зараженный коронавирусомВ Москве скончался 39-летний мужчина, зараженный коронавирусом
Курды подавили бунт в сирийской тюрьме, где содержат террористовКурды подавили бунт в сирийской тюрьме, где содержат террористов
На Кубани карантин продлен до 12 апреляНа Кубани карантин продлен до 12 апреля

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 975


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru