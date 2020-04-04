Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубани карантин продлен до 12 апреля

14:02

Фото: kurgan-med.ru



Власти Краснодарского края приняли решение продлить карантинные ограничения вплоть до 12 апреля, передает ТАСС.



Соответствующее заявление сделал региона губернатор Вениамин Кондратьев.



Обращаясь к жителям Кубани, глава краевой администрации Вениамин Кондратьев сообщил о том, что карантинные мероприятия продлеваются на предстоящую неделю - вплоть до 12 апреля. При этом он призвал земляков и гостей Краснодарского края запастись терпением.



По словам Кондратьева, сейчас необходимо набраться выносливости и терпения еще на семь суток. Потому что пока не существует никакого другого способа быть полностью уверенными в стабилизации эпидобстановки. Глава региона подчеркнул, что решение о продлении карантинных ограничений принималось после тщательного анализа мер по предотвращению распространения COVID-19 на Кубани. Пока же прогноз такой: на следующей неделе число инфицированных может увеличиться.



В общей сложности на Кубани успели провести более 14,7 тестов. Согласно последним официальным данным, которые озвучил краевой штаб по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день заболевание диагностировано у 39 человек. Состояние Пяти пациентов врачи оценивают как тяжелое. Девять заболевших уже признаны излечившимися и смогли покинуть больницу.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала российские регионы, где было выявлено наибольшее количество пациентов с коронавирусом - Москва, Бурятия и Республика Коми.



Автор: Злата Богатова

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