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Во Франции уроженец Судана напал с ножом на прохожих, погибли два человека
5.4.2020 00:53
Фото: livejournal.com
Как заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, злоумышленник "встал на путь терроризма".
Министр при этом подчеркнул, что надлежащую правовую оценку случившемуся еще должна дать прокуратура, передает ТАСС.
По уточненным данным, в результате инцидента погибли два человека, еще пять были ранены. Нападение случилось в субботу в самом центре города Роман-сюр-Изер, который находится на территории департамента Дром в юго-восточной части Франции.
Заявив о том, что злоумышленник "встал на путь терроризма", глава МВД Франции Кристоф Кастанер пояснил, что квалификация преступления будет осуществляться прокуратурой, после того, как судебные следователи выяснят истинные мотивы нападавшего.
ЧП случилось около в 10:50 по местному времени (11:50 по Москве). Со слов невольных очевидцев трагедии, в табачную лавку вошел мужчина с ножом. Атаковав владельца магазина, он также ранил его супругу, которая попыталась защитить мужа.
Затем злоумышленник направился в мясную лавку, где достал из-за прилавка еще один нож, с которым начал бросаться на посетителей. Покинув магазин, нападавший ранил еще нескольких прохожих на улице.
По данным французских СМИ, у уроженца Судана сдали нервы на фоне самоизоляции - в стране сохраняется крайне неблагоприятная обстановка по коронавирусу.
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