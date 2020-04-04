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До трех человек возросло число погибших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуеве
4.4.2020 23:53
Фото: vk.com
В Московской области до трех человек увеличилось количество жертв взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Орехово-Зуеве.
Как передает РИА Новости, погибли две женщины и мужчина.
Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России сообщается, что тело еще одного погибшего было найдено спасателями при разборе завалов около 21:13 по московскому времени.
Ранее сообщалось о том, что в результате инцидента погиб один человек, четверо пострадали и были экстренно госпитализированы.
По предварительным данным, причиной трагедии могла стать неисправность оборудования либо его неправильная эксплуатация. В результате взрыва были разрушены конструкции одного из подъездов с третьего по пятый этажи.
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