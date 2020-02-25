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Женская сеть myJulia.ru
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Шарапова объявила, что прощается с теннисом
04:25
Фото: gotennis.ru
Победительница всех турниров Большого Шлема, одержавшая в общей сложности пять побед, и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.
32-летняя теннисистка рассказала об этом в эксклюзивном эссе для Vanity Fair и Vogue.
По словам знаменитой спортсменки, ей сложно подобрать слова, чтобы сообщить о том, как она прощается "с единственной жизнью", которую когда-либо знала. Ведь речь идет об уходе с кортов, где пришлось тренироваться с самого детства, об игре, которую Мария Шарапова любит - она принесла ей "скрытые ото всех слезы и неописуемую радость".
Шарапова отмечает, что в спорте "нашла семью и поклонников, которые были за нее горой больше 28 лет". Однако теперь она прощается с теннисом.
В течение своей спортивной карьеры 32-летняя Мария Шарапова в общей сложности успела завоевать тридцать шесть титулов турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, три - в парном.
В копилке теннисистки — серебро Олимпийских игр 2012 года, где она несла знамя российской национальной сборной.
Свое решение об уходе из спорта Шарапова объяснила травмами. В частности, на протяжении нескольких лет ей приходилось страдать от последствий повреждения плеча, прооперированного еще в 2008 году.
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