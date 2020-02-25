Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шарапова объявила, что прощается с теннисом

04:25

Фото: gotennis.ru



Победительница всех турниров Большого Шлема, одержавшая в общей сложности пять побед, и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.



32-летняя теннисистка рассказала об этом в эксклюзивном эссе для Vanity Fair и Vogue.



По словам знаменитой спортсменки, ей сложно подобрать слова, чтобы сообщить о том, как она прощается "с единственной жизнью", которую когда-либо знала. Ведь речь идет об уходе с кортов, где пришлось тренироваться с самого детства, об игре, которую Мария Шарапова любит - она принесла ей "скрытые ото всех слезы и неописуемую радость".



Шарапова отмечает, что в спорте "нашла семью и поклонников, которые были за нее горой больше 28 лет". Однако теперь она прощается с теннисом.



В течение своей спортивной карьеры 32-летняя Мария Шарапова в общей сложности успела завоевать тридцать шесть титулов турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, три - в парном.



В копилке теннисистки — серебро Олимпийских игр 2012 года, где она несла знамя российской национальной сборной.



Свое решение об уходе из спорта Шарапова объяснила травмами. В частности, на протяжении нескольких лет ей приходилось страдать от последствий повреждения плеча, прооперированного еще в 2008 году.



Автор: Злата Богатова

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