Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Два генерала МВД арестованы по делу о злоупотреблении полномочиями

4.4.2020 03:33

Фото: sledcom.ru



Столичный Басманный суд вынес решение об аресте заместителей главы Следственного департамента (СД) МВД, передает агентство "Интерфакс".



Как стало известно, генералы Александр Бирюков и Александр Краковский вместе со следователем по особо важным делам Александром Брянцевым обвиняются в коррупции.



В отношении каждого из фигурантов суд избрал меру пресечения в виде ареста. Обвиняемые взяты под стражу на срок до 1 июня 2020 года, уточняется со ссылкой на пресс-службу суда.



Все полицейские были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по факту противоправного смягчения обвинения бизнесмену Альберту Худояну. Это дело ранее находилось в производстве следствия МВД.



По версии СКР, минувшим летом Бирюков и Краковский смогли организовать передачу дела бизнесмена из главка управления МВД по Москве в СД МВД, рассчитывая на вознаграждение от Худояна. После передачи дела оно было поручено Брянцеву, который и вынес незаконные постановления. Вероятно, он действовал из личной карьерной заинтересованности по рекомендации генералов.



Автор: Злата Богатова

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