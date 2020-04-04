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Два генерала МВД арестованы по делу о злоупотреблении полномочиями
4.4.2020 03:33
Фото: sledcom.ru
Столичный Басманный суд вынес решение об аресте заместителей главы Следственного департамента (СД) МВД, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, генералы Александр Бирюков и Александр Краковский вместе со следователем по особо важным делам Александром Брянцевым обвиняются в коррупции.
В отношении каждого из фигурантов суд избрал меру пресечения в виде ареста. Обвиняемые взяты под стражу на срок до 1 июня 2020 года, уточняется со ссылкой на пресс-службу суда.
Все полицейские были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по факту противоправного смягчения обвинения бизнесмену Альберту Худояну. Это дело ранее находилось в производстве следствия МВД.
По версии СКР, минувшим летом Бирюков и Краковский смогли организовать передачу дела бизнесмена из главка управления МВД по Москве в СД МВД, рассчитывая на вознаграждение от Худояна. После передачи дела оно было поручено Брянцеву, который и вынес незаконные постановления. Вероятно, он действовал из личной карьерной заинтересованности по рекомендации генералов.
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