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Ангела Меркель ушла на домашний карантин
22.3.2020 22:37
Фото: spiegel.de
Германский канцлер Ангела Меркель приняла решение незамедлительно уйти на домашний карантин, как только узнала о том, что контактировавший с ней врач заразился COVID-19. Об этом рассказал журналистам официальный представитель политика Штеффен Зайберт.
Как стало известно, Ангелу Меркель сразу после сегодняшней пресс-конференции проинформировали о том, что врач, с которым она встречалась, заражен новым коронавирусом. Медик тестировался, и его результат оказался положительным. Узнав о случившемся, канцлер приняла решение "незамедлительно отправиться на домашний карантин", заявил Зайберт.
Отмечается, что этот врач вечером минувшей пятницы делал канцлеру прививку от пневмококковой инфекции.
Представитель Меркель пояснил, что в течение ближайших дней она будет регулярно проходить проверки до момента, пока анализы не дадут какого-либо однозначного результата. Оставаясь в условиях домашнего карантина, Меркель будет выполнять свои служебные обязанности.
По словам самой Меркель, вследствие ограничений, которые ввело правительство, она в последнее время и так находится преимущественно дома. Учитывая, что все служебные поездки были отменены, ее деловое расписание заполнено телефонными переговорами и мероприятиями в формате видеоконференций.
Согласно последним официальным данным, которые приводит институт Роберта Коха, по состоянию на 22 марта, коронавирус подтвердился у более 18,6 тыс. жителей Германии. Скончались 55 пациентов.
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