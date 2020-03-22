Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ангела Меркель ушла на домашний карантин

22.3.2020 22:37

Фото: spiegel.de



Германский канцлер Ангела Меркель приняла решение незамедлительно уйти на домашний карантин, как только узнала о том, что контактировавший с ней врач заразился COVID-19. Об этом рассказал журналистам официальный представитель политика Штеффен Зайберт.



Как стало известно, Ангелу Меркель сразу после сегодняшней пресс-конференции проинформировали о том, что врач, с которым она встречалась, заражен новым коронавирусом. Медик тестировался, и его результат оказался положительным. Узнав о случившемся, канцлер приняла решение "незамедлительно отправиться на домашний карантин", заявил Зайберт.



Отмечается, что этот врач вечером минувшей пятницы делал канцлеру прививку от пневмококковой инфекции.



Представитель Меркель пояснил, что в течение ближайших дней она будет регулярно проходить проверки до момента, пока анализы не дадут какого-либо однозначного результата. Оставаясь в условиях домашнего карантина, Меркель будет выполнять свои служебные обязанности.



По словам самой Меркель, вследствие ограничений, которые ввело правительство, она в последнее время и так находится преимущественно дома. Учитывая, что все служебные поездки были отменены, ее деловое расписание заполнено телефонными переговорами и мероприятиями в формате видеоконференций.



Согласно последним официальным данным, которые приводит институт Роберта Коха, по состоянию на 22 марта, коронавирус подтвердился у более 18,6 тыс. жителей Германии. Скончались 55 пациентов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 122

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 22.3.2020 20:03 СМИ: Трамп был предупрежден о возможной пандемии

СМИ: Трамп был предупрежден о возможной пандемии 22.3.2020 15:21 В России могут ужесточить карантинные ограничения

В России могут ужесточить карантинные ограничения 21.3.2020 23:14 Путин: Россия готова помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Путин: Россия готова помочь Италии в борьбе с коронавирусом 21.3.2020 00:34 Помпео обвинил Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

Помпео обвинил Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе 20.3.2020 13:02 В Калининграде отреагировали на призыв присоединить регион к Польше