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Застрявшие в аэропорту Нью-Йорка россияне просят помощи у Москвы


31.3.2020 21:16
Застрявшие в аэропорту Нью-Йорка россияне просят помощи у МосквыФото: travelask.ru

Российские граждане, которые не могут покинуть американский город Нью-Йорк и вынуждены оставаться в аэропорту, написали письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, главе МИД Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу.

Текст этого обращения, подписанного почти семьюдесятью гражданами РФ, опубликовала на своем сайте радиостанция "Эхо Москвы".

По словам россиян, они приобрели билеты на рейс "Аэрофлота" SU-0103, но за несколько часов до вылета его отменили без возможности последующего перебронирования. Соответствующие уведомления при этом получили далеко не все пассажиры.

Представители Аэрофлота, к которым пытались обратиться россияне, не предоставили им никакой информации. В результате десятки граждан РФ, ранее заполнившие анкеты генконсульства и зарегистрировавшиеся на рейс, застряли в аэропорту Нью-Йорка. Дипломаты организовали им ночлег на одну ночь - 31 марта в полдень всем следовало освободить номера.

Ранее власти РФ установили лимит на возвращение граждан: с 31 марта столичный аэропорт Шереметьево будет принимать не больше 500 человек в сутки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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