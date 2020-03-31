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Застрявшие в аэропорту Нью-Йорка россияне просят помощи у Москвы
31.3.2020 21:16
Фото: travelask.ru
Российские граждане, которые не могут покинуть американский город Нью-Йорк и вынуждены оставаться в аэропорту, написали письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, главе МИД Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу.
Текст этого обращения, подписанного почти семьюдесятью гражданами РФ, опубликовала на своем сайте радиостанция "Эхо Москвы".
По словам россиян, они приобрели билеты на рейс "Аэрофлота" SU-0103, но за несколько часов до вылета его отменили без возможности последующего перебронирования. Соответствующие уведомления при этом получили далеко не все пассажиры.
Представители Аэрофлота, к которым пытались обратиться россияне, не предоставили им никакой информации. В результате десятки граждан РФ, ранее заполнившие анкеты генконсульства и зарегистрировавшиеся на рейс, застряли в аэропорту Нью-Йорка. Дипломаты организовали им ночлег на одну ночь - 31 марта в полдень всем следовало освободить номера.
Ранее власти РФ установили лимит на возвращение граждан: с 31 марта столичный аэропорт Шереметьево будет принимать не больше 500 человек в сутки.
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