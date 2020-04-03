|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Кубани вынесли приговор аферисту, который 10 лет скрывался в ОАЭ
3.4.2020 00:38
Фото: vk.com
Дело рассматривалось в Каневском районе Кубани, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
47-летний местный житель, на протяжении десяти лет скрывававшийся от правосудия за рубежом, был признан виновным.
Скрывавшегося от правоохранителей в Объединенных Арабских Эмиратах мошенника осудили на 3 года и шесть месяцев лишения свободы. В законную силу приговор еще не вступил.
По материалам уголовного дела, в 2008 году осужденный предложил клиентам оказать помощь в приобретении легковых автомобилей в ОАЭ. Сразу после того, как потерпевшие, намереваясь купить машины Mazda и Toyota, передали мошеннику деньги, он покинул Россию и скрывался на Аравийском полуострове.
Отмечается, что трое потерпевших передали злоумышленнику денежные средства в размере более 830 тыс. рублей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|