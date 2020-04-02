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В Москве скончался 39-летний мужчина, зараженный коронавирусом
2.4.2020 22:38
Фото: bloknot-novorossiysk.ru
В российской столице впервые умер пациент моложе сорока лет, у которого ранее был подтвержден COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса.
Мужчина стал двадцатой жертвой заболевания в столице.
Как стало известно, у пациента ранее диагностировали двустороннюю пневмонию, которая развилась на фоне ряда других заболеваний, в частности, ожирения. По данным оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, на протяжении трех суток мужчина оставался на искусственной вентиляции легких.
В больнице у пациента фиксировалась тахикардия и полиорганная недостаточность. По словам главврача 40-й городской больницы в Коммунарке Дениса Проценко, мужчина скончался от острого респираторного дистресс-синдрома - осложнения коронавирусной инфекции.
По последним официальным данным, в Москве в общей сложности выявили 2475 случаев заражения COVID-19. К настоящему времени признаны излечившимися 140 человек, сразу после выздоровления они покинули больницу.
Ранее власти Пермского края подтвердили информацию о том, что главный редактор газеты "Деловой интерес" Анастасия Петрова, скончавшаяся 31 марта, была инфицирована коронавирусом. Смерть 36-летней журналистки вызвала в Прикамье большой общественный резонанс, подчеркнул местный губернатор Дмитрий Махонин.
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