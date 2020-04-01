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Умершая в Перми 36-летняя журналистка была заражена COVID-19
11:36
Фото: ctv7.ru
Власти Пермского края подтвердили информацию о том, что главный редактор газеты "Деловой интерес" Анастасия Петрова, скончавшаяся 31 марта, была инфицирована коронавирусом.
Смерть 36-летней журналистки вызвала в Прикамье большой общественный резонанс, подчеркнул местный губернатор Дмитрий Махонин.
Ранее в уральских СМИ распространились сообщения о том, что Анастасия Петрова, экстренно попавшая в больницу 24 марта с высокой температурой, скончалась от пневмонии. Позже появились сведения о том, главный редактор газеты "Деловой интерес" могла быть инфицирована коронавирусом, но официального подтверждения этой информации не было.
Накануне, 1 апреля, в Минздраве Пермского края подтвердили, что повторный анализ на COVID-19 у этой пациентки были положительным, передает издание "59.RU". На случившееся отреагировал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, "недопустимо скрывать от общества информацию", людям нельзя врать.
Глава региона поручил Минсоцразвития связаться с родственниками умершей, у которой осталось двое детей, и оказать семье всю необходимую помощь.
Эпидемиологи уже приступили к установлению контактных лиц. Все, кого удалось выявить, "находятся в изоляции и у них взяли мазок на коронавирусную инфекцию", - пояснила министр здравоохранения края Оксана Мелехова. Выступив на брифинге, она пояснила, что первоначально Петрову доставили в больницу с рабочим диагнозом "пневмония". Вместе с тем, пациентка наблюдалась как вернувшаяся из Европы.
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