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В США арестован машинист, пытавшийся протаранить плавучий госпиталь


2.4.2020 20:52
В США арестован машинист, пытавшийся протаранить плавучий госпитальФото: labuda.blog

В Соединенных Штатах задержали машиниста, который пытался направить локомотив в госпитальное судно, ранее прибывшее в порт Лос-Анджелеса.

В результате инцидента никто не пострадал, плавучий госпиталь остался невредимым.

Правоохранительные органы Лос-Анджелеси задержали 44-летнего Эдуардо Морено. Мужчине уже предъявлено обвинение в умышленной аварии с участием локомотива. По данным правоохранителей, машинист на полной скорости протаранил несколько рядов заграждений, остановившись на расстоянии около двухсот метров от места стоянки Mercy.

В результате ЧП пострадавших нет, госпитальное судно осталось невредимым. Вместе с тем, после аварии из локомотива в значительном объеме вытекло горючее.

Полицейские и ФБР уже допросили Морено. По его словам, хоть он и действовал намеренно, но импульсивно. Мужчина заявил, что не планировал заранее аварию. Комментируя мотивы, Морено пояснил, что у него появились подозрения по поводу плавучего госпиталя. Он полагал, что Mercy появился в порту Лос-Анджелеса из-за распространения коронавируса, но не для тех целей, которые озвучили власти.

По словам Морено, он якобы пытался привлечь внимание общественности к истинному предназначению этого судна, однако не пояснил, что конкретно имеет в виду.

Напомним, на прошлой неделе в порт Лос-Анджелеса прибыл плавучий госпиталь, на борту которого находятся 800 военных и гражданских медиков. Предполагается, что они будут лечить пациентов, не зараженных коронавирусом. Власти рассчитывают, что это поможет в случае необходимости разгрузить другие медицинские центры штата.


Автор: Злата Богатова

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