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В Таиланде впервые за почти 70 лет короновали нового монарха
4.5.2019 15:51
Фото: wp.com
Состоялась официальная церемония коронации нового короля Таиланда - 66-летнего Махи Вачиралонгкорна (Рама Х), передает Associated Press.
В 2016 году он занял престол после кончины отца Пхумипона Адульядета (Рамы IX).
Пышная церемония, которая сочетала в себе черты разнообразные буддизма и индуизма, была организована с соблюдением всех древних традиций, которые насчитывают сотни лет. В ходе торжественного мероприятия Маха Вачиралонгкорн самостоятельно водрузил на свою голову массивную корону, вес которой превышает семь килограммов. Сразу после этого новый правитель Таиланда обратился к подданным в новом качестве.
Как и его отец, 69 лет обратившийся к народу страны после коронации, Рама Х в своем первом высочайшем повелении обещал править справедливо.
После этого на престол возвели и новую королеву - ей стала давняя возлюбленная Махи Вачиралонгкорна. В прошлом он назначил Сутхиду Вачиралонгкорн, имеющую звание генерала, начальницей его личной охраны. Пара лишь несколько дней назад сыграла свадьбу.
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