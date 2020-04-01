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В Великобритании от коронавируса умер 13-летний подросток
00:16
Фото: vk.com
В столице Великобритании скончался 13-летний подросток, у которого диагностировали коронавирус.
Как передает The Guardian, юношу экстренно госпитализировали в минувший четверг, 26 марта.
Со ссылкой на медиков уточняется, что в момент поступления юного пациента в больницу врачи не располагали данными о каких-либо сопутствующих заболеваниях, которые бы могли спровоцировать тяжелые осложнения.
Подростка госпитализировали, когда ему стало трудно дышать. Мальчику оказывали помощь в больнице Королевского колледжа Лондона. Врачи подключили пациента к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось.
На сегодняшний день в Великобритании от коронавируса скончались около 1,8 тыс. человек. Погибший в Лондоне мальчик стал самой молодой жертвой заболевания.
Ранее стало известно о смерти в Нью-Джерси джазового трубача и композитора Уоллеса Рони. Музыканту было пятьдесят девять лет.
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