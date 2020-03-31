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Под Владимиром три человека погибли в ДТП с грузовиком
31.3.2020 23:56
Фото: vk.com
На территории Владимирской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика Volvo погибли три человека - водитель и два пассажира Lada Granta.
На месте происшествия работает полиция, выясняя все обстоятельства трагического инцидента.
Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону, смертельная авария случилась в районе 175-го км автотрассы М-7 "Волга". Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали водитель и два пассажира автомобиля Ladа Granta.
Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы примерно в 18:15 по местному времени. По предварительным данным, столкновение произошло после того, как водитель легкового автомобиля, ехавший в направлении Москвы, допустил выезд на встречную полосу.
Личности погибших устанавливает полиция.
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