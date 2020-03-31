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В Москве будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
31.3.2020 22:33
Фото: kaluga24.tv
Гражданам, которые отказываются соблюдать режим самоизоляции, теперь грозит штраф в размере 4 тысячи рублей.
При повторном нарушении ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, придется заплатить уже 5 тысяч рублей.
Соответствующие нормы содержатся в поправках в КоАП Москвы. Предполагается, что депутаты рассмотрят этот вопрос на внеочередном заседании Мосгордумы, которое состоится 1 апреля. Как указано в пояснительной записке к этому документу, граждане, не соблюдающие требования по обеспечению режима повышенной готовности, включая предписанную им самоизоляцию, могут быть оштрафованы на 4 тыс. рублей, а также 5 тыс. рублей - при повторном правонарушении либо с использованием транспортных средств.
К административной ответственности также будут привлекать должностных и юридических лиц, которые не приостановят деятельность, связанную с очным присутствием людей и работу розничных магазинов и заведений общественного питания. К ним также относятся услуги, предусматривающие посещения гражданами. За подобные нарушения предусмотрены санкции в виде уплаты в качестве штрафа 30-40 тыс. рублей для должностных лиц и ИП, 200-300 тыс. рублей для юрлиц.
Ранее Госдума РФ сразу в трех чтениях приняла комплексный законопроект, согласно которому кабмин получает дополнительные полномочия в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Документ был создан в целях эффективного урегулирования ситуаций, которые могут возникнуть с учетом необходимости "экстренного реагирования на вызовы", обусловленные распространением заболевания. Правительство России наделяется дополнительными полномочиями, включая введение режимов ЧC и повышенной готовности по всей стране либо отдельных ее частях в связи с распространением COVID-19.
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