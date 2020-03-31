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В Марий Эл найдены тела женщины и двух детей
31.3.2020 20:44
Фото: vk.com
Обстоятельства гибели 30-летней женщины и двух ее детей выясняют правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.
ЧП случилось в одной из квартир марийского города Волжска.
Как передают российские СМИ со ссылкой на местное следственное ведомство, причиной гибели трех человек, по предварительным данным, стали ножевые ранения. Тела 30-летней жительницы города Волжска и двух ее детей были найдены в квартире, где проживала семья.
В сообщении на сайте Следственного комитета РФ уточняется, что вместе с матерью погибли 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.
По итогам проверки было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве двух и более лиц и по убийству малолетнего. Информации о том, какие рассматриваются версии, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, на данный момент подозреваемых нет.
Ранее в Якутии был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве четырех человек, в том числе, двух маленьких детей. По версии следствия, в прошлом он конфликтовал с мужем одной из погибших женщин и отцом мальчиков, что и послужило мотивом нападения.
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