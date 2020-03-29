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В Якутии задержан подозреваемый в убийстве четырех человек
29.3.2020 16:13
Фото: v-moldove.ru
Среди жертв преступления - двое малолетних детей, указано на официальном сайте республиканского СУ СКР.
Во время задержания подозреваемого был ранен полицейский.
Следственные органы Якутии возбудили уголовное дело по факту убийства четырех человек, тела которых были найдены в жилом доме. Среди жертв преступления - двое малолетних детей.
Правоохранительные органы по горячим следам смогли установить личность подозреваемого. Полиция Якутска уже задержала мужчину, который пытался оказывать вооруженное сопротивление и ударил одного из силовиков ножом.
В ведомстве пояснили, что нападавший является жителем Якутска, в прошлом он уже был судим.
По версии следствия, убийство было совершено после некого конфликта. Расправившись с двумя взрослыми и двумя детьми, подозреваемый попытался скрыться, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на первом этаже.
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