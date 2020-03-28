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В Африке 24 страны полностью закрыли границы из-за пандемии
28.3.2020 17:28
Фото: alluremedia.com.au
Власти государств Африки продолжают вводить ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции на континенте.
Растет число стран, которые приняли решение полностью закрыть границы и запретить полеты.
На текущий момент двадцать четыре африканских государства "полностью закрыли свои границы", сообщает Africa CDC. Власти десяти стран приостановили международные воздушные перевозки.
По последним официальным данным, на территории Африке COVID-19 заразились около трех тысяч человек, как минимум восемьдесят пациентов скончались.
Ранее правоохранительные органы Великобритании начали использовать беспилотные летательные аппараты в целях эффективного выявления тех, кто нарушает условия карантина.
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