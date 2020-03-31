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В Турции от водки погибли более 50 выходцев из Туркмении
31.3.2020 15:05
Фото: vk.com
В Турции пятьдесят три гражданина Туркменистана насмерть отравились поддельной водкой, спасаясь от коронавируса, сообщают зарубежные СМИ.
Трагический инцидент произошел в Стамбуле.
Как пояснили представители местных правоохранительных органов, от отравления контрафактным алкоголем скончались трудовые мигранты, приехавшие в Турцию на заработки из Туркмении.
В больницы города были доставлены пятнадцать отравившихся туркменистанцев. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. По предварительной информации, как и их погибшие земляки, пациенты пытались с помощью алкоголя защититься от заражения коронавирусом.
Ранее подобный инцидент был зафиксирован в Иране, где продолжается вспышка заболевания. На территории провинции Хузестан в юго-западной части страны в течение нескольких дней было зафиксировано более двухсот отравлений метиловым спиртом. Более двадцати человек скончались.
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