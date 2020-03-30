Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Заразившаяся COVID-19 жительница Барнаула могла инфицировать десятки человек

30.3.2020 14:04

Фото: livejournal.com



Алтайская домохозяйка, отдохнувшая в Доминиканской Республике, могла заразить десятки людей до того как вернуться в Барнаул.



Коронавирус у жительницы Алтайского края подтвердили 28 марта.



Как передают российские СМИ, 19 марта 39-летняя домохозяйка прибыла в РФ рейсом 4518 из Пунта-Кана. Судя по данным, которые администрация Алтайской краевой клинической больницы передала главе местного Минздрава Дмитрию Попову, в Барнауле женщина появилась вечером следующего дня, прибыв рейсом SU 1430 N.



В день возвращения, 20 марта, женщина решила вызвать скорую из-за симптомов ОРВИ. От предложенной госпитализации она отказалась. Медики подчеркивают, что сведения о домохозяйке, прибывшей из-за рубежа, не поступили ни в управление Роспотребнадзора, ни в местное Министерство здравоохранения.



Начиная с 21 марта врачи были вынуждены вести наблюдение за пациенткой дистанционно - она не пускала медиков в свою квартиру. Следуя регламентированным срокам обследования, врачи взяли у нее мазки из ротоглотки. Результат анализа был готов 28 марта - подтвердился коронавирус.



В круг контактировавших с этой женщиной попали десятки человек, в частности, около тридцати пассажиров рейса "Москва-Баранул" и неопределенное пока количество лиц, которые летели вместе с ней из Доминиканы.



Кроме того, супруг туристки, заявив о том, что здоров, не соблюдал режим самоизоляции и ходил на работу, активно контактируя с коллегами. Накануне, 29 марта, у него также оказался положительным анализ на COVID-19. Мужчина сейчас находится в стационаре.



Автор: Злата Богатова

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