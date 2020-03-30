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В Мексике госпитализировали Пласидо Доминго, заразившегося коронавирусом
30.3.2020 13:35
Фото: livejournal.com
Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго был экстренно госпитализирован в одну из клиник мексиканского города Акапулько.
Врачи диагностировали у артиста осложнения, вызванные коронавирусом, передает телевизионный канал CNN.
Со ссылкой на официального представителя певца уточняется, что состояние здоровья Пласидо Доминго стабилизировалось. По словам медиков, пациент уже идет на поправку.
Ранее в столичной больнице на Коммунарке, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, оказались Лев Лещенко и его супруга. Вскоре в СМИ появились сообщения о том, что известного певца, вернувшегося с гастролей по Канаде и США, перевели в реанимацию.
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