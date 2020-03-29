Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Филиппинах разбился самолет: погибли восемь человек

29.3.2020 23:54

Фото: ill.in.ua



Не менее восьми человек стали жертвами крушения самолета на Филиппинах, передает ТАСС.



На борту разбившегося воздушного судна находились иностранные граждане и медики, которые осуществляли эвакуацию в аэропорт Ханэда в Токио.



Со ссылкой на Manila Bulletin уточняется, что трагедия случилась в международном аэропорту Манилы. Цитируя заявление администрации воздушной гавани, газета пишет о том, что на борту самолета в момент аварии находились по меньшей мере восемь человек. Выжить никому не удалось.



Среди тех, кто летел в Японию, были четыре члена экипажа, врач и медицинская сестра, а также граждане Канады и Соединенных Штатов. Предполагалось, что самолет совершит посадку в аэропорту Ханэда в Токио.



По словам очевидца, принадлежащий авиакомпании Lion Air самолет воспламенился при взлете, сразу после чего рухнул вниз. Пожарным с большим трудом удалось потушить пламя - перед полетом в самолет залили четыре тонны топлива.



Информации о причинах ЧП из официальных источников пока не поступало. Специалисты приступили к выяснению обстоятельств случившегося.



Автор: Злата Богатова

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