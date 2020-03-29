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На Филиппинах разбился самолет: погибли восемь человек


29.3.2020 23:54
На Филиппинах разбился самолет: погибли восемь человекФото: ill.in.ua

Не менее восьми человек стали жертвами крушения самолета на Филиппинах, передает ТАСС.

На борту разбившегося воздушного судна находились иностранные граждане и медики, которые осуществляли эвакуацию в аэропорт Ханэда в Токио.

Со ссылкой на Manila Bulletin уточняется, что трагедия случилась в международном аэропорту Манилы. Цитируя заявление администрации воздушной гавани, газета пишет о том, что на борту самолета в момент аварии находились по меньшей мере восемь человек. Выжить никому не удалось.

Среди тех, кто летел в Японию, были четыре члена экипажа, врач и медицинская сестра, а также граждане Канады и Соединенных Штатов. Предполагалось, что самолет совершит посадку в аэропорту Ханэда в Токио.

По словам очевидца, принадлежащий авиакомпании Lion Air самолет воспламенился при взлете, сразу после чего рухнул вниз. Пожарным с большим трудом удалось потушить пламя - перед полетом в самолет залили четыре тонны топлива.

Информации о причинах ЧП из официальных источников пока не поступало. Специалисты приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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