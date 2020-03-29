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Ученые научили крыс не бояться кошек
29.3.2020 17:00
Фото: vk.com
Российские ученые смогли избавить крыс от панического страха перед кошками, передает ТАСС. Отчет исследователей размещен в научном издании International Journal of Molecular Sciences.
Биологи поместили лабораторных животных в специальные барокамеры, где они периодически испытывали недостаток кислорода. Изменения в поведении грызунов позволили ученым получить важные сведения, которые могут пригодиться в лечении посттравматических стрессовых расстройств.
Ранее исследователи уже выяснили, что происходит "в работе сердца, печени и мозге животных", которые испытывают на себе такое воздействие. Ученые предположили, что на состояние этих органов могут оказать положительное влияние интервальные гипоксические тренировки.
По словам одного из авторов эксперимента, профессора Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) Вадима Цейликмана, гипотеза получила подтверждения "после двухнедельных тестов".
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