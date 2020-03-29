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Вывоз россиян из стран Латинской Америки запланирован на 30 марта
29.3.2020 15:50
Фото: smi2.net
Авиакомпании начнут вывозить граждан РФ из государств Латинской Америки на следующей неделе, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказали в Росавиации, отработка соответствующих вариантов сейчас уже находится в завершающей стадии.
Прокомментировав предстоящий вывоз россиян из Аргентины, Бразилии, Перу и Чили, источник пояснил, что самолет направится в Латинскую Америку в понедельник, 30 марта. По данным Росавиации, речь идет о борте, рассчитанном на 524 пассажира. Точный маршрут этого самолета обозначится позже, когда власти всех соответствующих стран выдадут авиационные разрешения.
Сейчас дипломаты при участии сотрудников Ростуризма, Росавиации и авиакомпании "Азур Аэйр" продолжают работу по формированию списков пассажиров и другим вопросам, связанным с предстоящим вывозом россиян.
Ранее стало известно о спецпоезде, который вывез россиян из Киева и доставил на родину украинцев из РФ.
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