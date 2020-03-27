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Билеты на спецпоезд Киев — Москва распроданы полностью
27.3.2020 13:36
Фото: livejournal.com
Россияне выкупили все билеты на спецпоезд Киев — Москва — Киев, который ранее анонсировала компания "Укржелдорога".
Как передает РИА Новости, дипломаты уже начали работу по формированию еще одного состава, который совершит аналогичный маршрут.
Со ссылкой на посольство России на Украине отмечается, что не все граждане РФ, желающие возвратиться домой, смогли купить билеты на этот поезд. Состав отправится сегодня вечером, а дипломаты уже приступили к организации второго поезда, который проследует по тому же направлению.
В состав поезда, который доставит в РФ россиян, а украинцев - в Киев, вошли 18 вагонов. В общей сложности они могут вместить 800 пассажиров. Состав будет следовать без остановок. Регулярные поезда между странами не ходят уже в течение нескольких лет.
Ранее киевский градоначальник Виталий Кличко прокомментировал скандальное распоряжение о VIP-палатах в столичных больницах.
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